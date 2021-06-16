İstanbul'da aşı kuyruğu akşam da devam etti - Son Dakika

SGK'ya kayıtlı çalışanlar ve 40 yaş üstü vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren hastanelere koştu. İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs aşısı programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların dahil edilmesiyle birlikte, sırası gelenler hastanelere koştu. İstanbul genelindeki hastanelerde gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, akşam saatlerinde de devam etti. Mesailerinin bitmesiyle birlikte hastanelere akın eden vatandaşlar içeride ve dışarıda aşı kuyruğu oluşturdu.

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise hem içeride hem de dışarıda aşı yoğunluğu yaşandı.

- İstanbul