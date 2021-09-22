İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5.
2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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