İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı - Son Dakika

2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5.

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