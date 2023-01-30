İstanbul'da asker eğlencelerinde ilginç görüntüler: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti - Son Dakika
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İstanbul'da asker eğlencelerinde ilginç görüntüler: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti

30.01.2023 19:17

İstanbul'da asker eğlencelerinde ilginç görüntüler: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti Celp döneminin gelmesiyle Kağıthane'de asker eğlencesi için toplanan iki grup birbirine girdi Yüksek sesli müzikler eşliğinde oynayan gruplar çevreye rahatsızlık verdi Ellerinde meşalelerle...

İstanbul'da asker eğlencelerinde ilginç görüntüler: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti

Celp döneminin gelmesiyle Kağıthane'de asker eğlencesi için toplanan iki grup birbirine girdi

Yüksek sesli müzikler eşliğinde oynayan gruplar çevreye rahatsızlık verdi

Ellerinde meşalelerle tehlikeli danslar yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane'de eğlence düzenleyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Eğlencelerde yüksek sesli müzikler eşliğinde oynayan gruplar çevreye rahatsızlık verirken, ellerinde meşalelerle tehlikeli danslar yapan gençler ise yürekleri ağza getirdi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlama eğlenceleri düzenledi. Bu çerçevede Kağıthane'nin Çağlayan, Harmantepe, Gültepe, Çeliktepe, Nurtepe ve Hamidiye Mahallelerinde toplanan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde birbirleriyle karşılıklı oynayarak çevreye rahatsızlık verdi Ellerine meşaleler alan bazı gençler ise tehlikeli danslarıyla adeta yürekleri ağza getirdi.

Asker eğlencesinde kavga

Çağlayanda düzenlenen bir asker eğlencesinde ise husumetli olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Tehlikeli asker eğlencelerini cep telefonlarıyla kaydeden gruplar o anları bir de sosyal medyada paylaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da asker eğlencelerinde ilginç görüntüler: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da asker eğlencelerinde ilginç görüntüler: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti - Son Dakika
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