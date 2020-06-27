İstanbul'da asker eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler - Son Dakika

İstanbul'da asker eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler
İstanbul'da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
İstanbul'da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Halay çeken vatandaşların rahatlığı "bu kadarına da pes" dedirtti.
Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dinlenilmiyor. İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı. Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti. Daha sonra ise horon tepti. Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
(Batuhan Toprak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:57 Kaynak: İHA
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