İstanbul'da asker eğlencesinde terör estiren 6 magandaya 34 bin lira ceza

Ehliyetlerine el konulan ve araçları men edilen magandalara toplamda 34 bin 528 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul'da asker uğurlama adı altında düzenledikleri eğlencelerde konvoy halinde çıktıkları trafikte havaya ateş açan, abartı egzoz kullanarak patinaj çeken ve yanlama yaparak terör estiren 6 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 34 bin 528 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Bahçelievler, Kağıthane, Başakşehir ve Pendik'te bir grup asker uğurlamak için toplananmış, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş ve binaların arasında havai fişek atmışlardı. Grup ardından araçlarına binerek konvoy halinde çıktıkları trafikte, dörtlü sinyallerini yakarak ve abartsız egzoz kullanarak patinaj çekmişti. Tünel kapatarak yanlama da yapan magandalardan biri aracın tavanına oturarak tabancayla rastgele havaya ateş açmıştı.

Adresleri belirlenip tek tek alındı

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, yapılan çalışma sonrasında magandaların 34 JL 2711 plakalı motor sürücüsü M.F.K., 34 YK 3799 plakalı motor sürücüsü B.D., 34 HE 1210 plakalı araç sürücüsü E.B., 16 U 0116 plakalı araç sürücüsü S.A., 81 AB 391 plakalı motor sürücüsü B.K., ve 34 NS 0307 plakalı araç sürücüsü A.K. olduğunu tespit etti. Adresleri de belirlenen sürücüler sivil trafik ekiplerince tek tek gözaltına alındı.

Magandalara rekor ceza kesildi

Şubeye götürülen sürücü M.F.K.'ya " Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" maddesinden 108 lira, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira olmak üzere toplamda 5 bin 118 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün olayda kullanmış olduğu 34 JL 2711 plakalı motosiklet "Sürücü ve araç sahibi aynı kişi olması sebebiyle" 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Ehliyetlerine ve araçlarına el konuldu

Sürücü E.B. ve S.A, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10'şar lira idari para cezası uygulandı. Sürücü A.K.'ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda 5 bin 118 lira idari para cezası uygulandı.

Trafiğe çıkabilmek için psikiyatrik tedavi görecekler

Sürücülerden A.K., E.B., S.A. ve M.F.K. nın sürücü belgeleri "drift" maddesine istinaden altmış 60 gün süre ile geri alındı. Drift maddesinden sürücü belgesi geri alınanlar psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek, sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla, geri alma süresi sonunda belgeleri iade alacak. Sürücü B.D.'ye "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" maddesinden 108 lira, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira, "Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak" maddesinden 2 bin 108 lira olmak üzere toplamda 7 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Son olarak sürücü B.K.'ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 108 lira, "Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak" maddesinden de 2 bin 108 lira olmak üzere toplamda 7 bin 136 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün olayda kullanmış olduğu 81 AB 931 plakalı motosiklet "drift" maddesi gereğince "Sürücü ve araç sahibi aynı kişi olması sebebiyle" 60 gün süre ile trafikten men edildi. Şubede işlemleri yakalanan sürücü A.K., E.B., S.A., M.F.K., B.D. ve B.K. "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere İlgili Polis Merkez Amirliklerine teslim edildi.