İstanbul'da asker uğurlama kısıtlamaları belli oldu - Son Dakika

İstanbul'da asker uğurlama kısıtlamaları belli oldu

Olağanüstü toplanan İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamalarıyla ilgili yeni kararlar aldı.

Olağanüstü toplanan İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamalarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre fiziki mesafe kuralına aykırılık eden askerlik uğurlamalarına müsaade edilmeyecek, askeri birinci derece yakınları yolcu edecek. Askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapmayacağına dair taahhütname imzalaması kararlaştırıldı.

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İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi saat 16.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplanın ardından asker uğurlamalarla ilgili yeni alınan kararlar açıklandı. Yeni alınan kararlara göre, fiziki mesafe kuralına aykırılık eden askerlik uğurlamalarına müsaade edilmeyecek, askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapmayacağına dair taahhütname imzalaması kararlaştırıldı. İstanbul Valiliği'nden alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına

1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması,

4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,

5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır."

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 21:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da asker uğurlama kısıtlamaları belli oldu - Son Dakika
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