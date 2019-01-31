İstanbul'da Asker Uğurlama Konvoyundaki Gençler Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde asker uğurlamak için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, camlardan dışarı sarkarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde asker uğurlamak için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, camlardan dışarı sarkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Araçların geçişini de engelleyen grup, bağırarak kutlama yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.



Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 19 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında bir grup genç, asker uğurlamak için araçlarıyla dışarıya çıktı. Bir süre sonra konvoy halinde bulvara gelen gençler, tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Gençler ardından araçlarının camlarından dışarıya sarkarak bağırmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşürdükleri yetmezmiş gibi bir de dörtlülerini yakarak araçların geçişini de engelleyen grup, zaman zaman aşağıya indi. Tüm yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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