İstanbul'da asker uğurlayan magandalar yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da asker uğurlayan magandalar yakalandı

26.01.2021 10:27
İstanbul'da asker uğurlayan magandalar yakalandı, System.String[]

Fatih'te asker uğurlama adı altında bir araya geldikten sonra konvoy haline çıktıkları yollarda drift ve slalom yaparak patinaj çeken magandalardan 3'ü sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Fatih'te asker uğurlama adı altında bir araya geldikten sonra konvoy haline çıktıkları yollarda drift ve slalom yaparak patinaj çeken magandalardan 3'ü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Toplamda 20 bin 936 lira idari para cezası kesilen magandaların ehliyetlerine ise el konuldu. Polis drift yapan bir otomobili ise trafikten men etti.

Fatih'te geçtiğimiz Salı günü asker uğurlamak için bir araya gelen bir grup, meşaleler yakarak havai fişek fırlattıktan sonra otomobillerle konvoy halinde trafiğe çıkmıştı. Fevzi Paşa Caddesi üzerinde seyreden gruptaki magandalar, yollarda drift ve slalom yaptıktan sonra patinaj çekerek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Konvoydakiler yaşananlar ise sosyal medyada paylaşmıştı.

EHLİYETLERİNE EL KONULUP 20 BİN 936 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, asker konvoyunda drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 TJ 7491 plakalı araç sürücüsü M.E.K., 34 VUP 53 plakalı araç sürücüsü M.E.T. ve 61 OF 0205 plakalı araç sürücüsü Y.S.A'yı yakaladı. Şubeye götürülen sürücüler M.E.T., M.E.K. ve Y.S.A.'a "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift" maddesinden 6 bin 700'şer lira, "Saygısızca araç kullanmak maddesinden 144'er lira ve "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek" maddesinden ise 144'er lira olmak üzere toplamda 20 bin 936 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca şahısların sürücü belgeleri 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. 34 VUP 53 plakalı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Şubede işlemleri tamamlanan sürücülere, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesini ihlalleri nedeniyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca sürücülere "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da asker uğurlayan magandalar yakalandı - Son Dakika


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