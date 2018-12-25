Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

1 saat önce

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.

İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi, System.String[]
Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgi göre, 26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özkan Yılmaz, kazanın ardından kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 4 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:11 Kaynak: AA

Sancaktepe, Güncel
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