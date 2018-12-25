İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi
1 saat önce
Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.
Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.
AA muhabirinin aldığı bilgi göre, 26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehit Özkan Yılmaz, kazanın ardından kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 4 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:11 Kaynak: AA
Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu
Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti