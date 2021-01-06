İstanbul'da askeri helikopterin karıştığı kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, park pozisyonuna geçmek isteyen Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterin kuyruk kısmının aydınlatma direğine çarpma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 31 Aralık 2020'de yakıt ikmali için iniş yapan bir jandarma helikopteri, apronda ilerlerken kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmış ve kazada helikopterde hasar oluşmuştu.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, park pozisyonuna geçmek üzere ilerlerken helikopterin kuyruk kısmı, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak etrafında döndüğü görülüyor.

Bu sırada helikopterden kopan bazı parçaların da çevreye savrulduğu ve etrafında bir kaç kez dönen helikopterin daha sonra durduğu anlara ait görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.