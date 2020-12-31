İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı.
Alınan ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı.
Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Kaynak: AA
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