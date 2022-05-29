İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor

29.05.2022 15:45
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde fidanlarla buluşuyor. Saat 16.00'da başlayacak programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak.

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

GİRİŞ NOKTALARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

"ORDU KOMUTANIMIZI KARŞILAMAK İÇİN GELDİK"

Elinde çiçeklerle törene gelen İbrahim Ertan, "Çiçeklerimiz, çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Ordu komutanımızı karşılamak için geldik. Niyetimiz bu çiçekleri Cumhurbaşkanı'na vermek" dedi. Kurban Ezin ise "Ben Cumhurbaşkanı ile yan yana namaz da kıldım ama, konuşamadım. Cumhurbaşkanımız 'ağaç dikmek için gelin' dedi. Onunla görüşmek dileğiyle geldim. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, ağaç dikilmesini söylüyorlarsa, biz de gönülden yapmalıyız" diye konuştu.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

"BÜTÜN DÜNYA GÖRSÜN, ATATÜRK HAVALİMANI FİDANLARLA DONANIYOR"

Almanya'dan geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan ise "Frankfurt'tan geldim. Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmak için geldim. Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için geldim, fidan dikeceğiz bugün. Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlandı. Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak. Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tamamlandı. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştirildi. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU

Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi. Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK

Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yıllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.

İstanbullular fethin 569. yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın ediyor

İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
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Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılış tarihini açıkladı Açıklaması Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılış tarihini açıkladı Açıklaması
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika
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