İstanbul'da Atatürk Hologramlı 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

İstanbul'da Atatürk Hologramlı 29 Ekim kutlaması

İstanbul'da 29 Ekim çeşitli etkinliklerle kutlandı

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıldönümü İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramı ve sesinden okunan Nutuk ile birlikte çeşitli ışık şovları ve mapping gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümü, İstanbul'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar saat 19.23'ü gösterdiğini Haliç Kongre Merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Hologramı ve sesinden okunan Nutuk ile başladı. Atatürk'ün Nutuk'u okuduğu anlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane'deki hizmet binasına, Haliç'te oluşturulan Su Perdesine, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesine yansıtıldı. Hologramın ardından Senfoni orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. İstiklal Marşının okunmasının ardından 4 farklı mekanda düzenlenen ışık şovları ve mapping gösterileri eşliğinde 29 Ekim cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ışık ve mapping gösterimleri, 20.30 - 21.30 - 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde tekrar edilecek.