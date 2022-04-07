İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı

07.04.2022 19:18
İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı

İstanbul Bakırköy'de, "çekçek" diye tabir edilen araçlarla atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Bakırköy'de, "çekçek" diye tabir edilen araçlarla atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeşilköy, Yeşilyurt ve Osmaniye mahallelerindeki çekçekçilerin toplanma alanı olan bölgelerin zabıta unsurlarıyla birlikte kaldırıldığı ve alanda gerekli temizlik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Uygulamada, 5 kişiye idari para cezası kesildiği kaydedildi.

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Yeşilyurt, İstanbul, Osmaniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da atık kağıt toplayan kişilere yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika
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