İstanbul'da atış poligonunda korkutan yangın - Son Dakika

İstanbul'da atış poligonunda korkutan yangın

Poligon müdürü : "Mühimmatımız ve silahlarımız güvenli bir yerde"

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de bulunan bir atış poligonun yangın çıktı. Olası bir patlama ihtimaline karşı çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kontrol altına alındı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir atış poligonunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı atış poligonun bodrum bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerde bulunan plastik zeminden çıkan dumanlar kısa sürede binayı sardı.

Poligon görevlileri olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilerek yangına müdahale edildi. Mühimmat ve silahların başka bir bölümde olması yaşanacak olası bir facianın önüne geçti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Polis ekipleri binanın çevresinde araç trafiğini keserek güvenlik önlemi aldı. Binanın etrafına toplanarak cep telefonlarıyla görüntü alan meraklı vatandaşlar güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 ekipleri hazır bekletildi.

"Mühimmatımız ve silahlarımız güvenli bir yerde"

Yangın hakkında bilgi veren atış poligonunun müdürü Hulusi Güzel, "Yangının neden kaynaklandığını kesin olarak bilmiyoruz. Zemindeki plastikten kaynaklandığını düşünüyorum. Herhangi bir tehlike yok. Ufak çaplı alevden dolayı duman meydana geldi. Onun için arkadaşlar müdahale ediyor. Mühimmatımız ve silahlarımız güvenli bir yerde. Elektrikten ya da başka bir şeyden mi olduğunu arkadaşların hazırlayacağı raporda anlaşılacaktır. Atıştan kaynaklı değil. Atış yaptığımız poligonun arka bölümünde cereyan etti. Duman içeriye de yansıdı. Atış bölümüyle ilgisi yok" dedi.