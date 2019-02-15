Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Atletizm Heyecanı

İstanbul'da Atletizm Heyecanı

1 saat önce

İSTANBUL (AA) - Ataköy Atletizm Salonu hafta sonu Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve İstanbul Salon Atletizm Kupası için kapılarını açacak.

İstanbul'da Atletizm Heyecanı, System.String[]
İSTANBUL (AA) - Ataköy Atletizm Salonu hafta sonu Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve İstanbul Salon Atletizm Kupası için kapılarını açacak.

24. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda yarın 14.00'te gerçekleştirilecek.

İstanbul'da yedinci kez yapılacak olan Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'nda 20 ülkeden yaklaşık 250 atlet 24 dalda şampiyonluk için yarışacak.

Geçen yıl aynı organizasyonda altın madalya kazanan Mizgin Ay, Batuhan Eruygun ve Emre Zafer Barnes'in de yer aldığı, 54 sporcudan oluşan milli takım, şampiyonluk için piste çıkacak.

Daha önce şampiyonluk kazanmış 35 atletin buluşacağı İstanbul Salon Atletizm Kupası, 17 Şubat Pazar günü Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

Birçok yıldız ismin katılacağı organizasyon, saat 16.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:56 Kaynak: AA

Ataköy, İstanbul, Atletizm, Spor
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