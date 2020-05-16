İstanbul'da

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Gümüşdere sahilinde denetim yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı'nı görev yapan Atlı Jandarma Birlikleri görev alırken, Uskumruköy kavşağında ise trafik ekipleri sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.



Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Gümüşdere sahilinde yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı'nı görev yapan "Atlı Jandarma Birlikleri" görev aldı. Sarıyer'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin kısıtlaması süresi boyunca devam edeceği öğrenildi. Araçların girmesine imkan bulanmayan yerlerde görev alan Atlı Jandarma Birlikleri, denetimlerini sürdürürken, Uskumruköy Kavşağı'nda ise trafik ekipleri geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Trafikteki araçları tek tek durduran jandarma, sürücü ve vatandaşların kimlik ile izin belgelerini kontrol etti. Maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler, cenazeden dönen vatandaşlar ise baş sağlığı diledi.



Denetimler düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL