İstanbul'da ATM'lerden para çeken vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta banka ATM'lerinden para çekmek isteyen vatandaşları çeşitli bahanelerle kandırarak paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli banka ATM'lerinden para çekmek isteyen bazı vatandaşların, yardım etmek bahanesiyle yanına gelen kişi tarafından dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Olaylarla ilgili çalışma başlatan ekipler, bir şüphelinin, özellikle yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin yardım etmek bahanesiyle yanlarına yaklaştığını, cihazların önce kartı ardından parayı veriyor olmasından yararlanarak başka cihaza yönlendirdiği kişilerin paralarını çaldığını tespit etti.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, yaklaşık bir ay çalışma yürüten polis, dolandırıcılık olaylarının yaşandığı ve tekrar yaşanabileceği ATM'lerin etrafında da takip başlattı.

Çalışmalar sırasında eşkali belirlenen şüpheli, para çekmek üzere olan yaşlı bir vatandaşa yardım etmek bahanesiyle yaklaştığı sırada gözaltına alındı.

Faruk Ş. isimli şüphelinin, benzer yöntemlerle işlenen 38 dolandırıcılık suçunun faili olduğu ve mağdur vatandaşlardan yaklaşık 100 bin lira çaldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.