İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü...
1 saat önce
İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2) Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi