İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü...
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İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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