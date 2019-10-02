Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü...

1 saat önce

İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.

İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü...

İstanbul, Cihangir, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir
İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'e iki kadın hastasına cinsel saldırı suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 04:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]