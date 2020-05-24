İstanbul'da avlusu ve çevresi müsait olan camilerde cuma namazı kılınabilecek - Son Dakika

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 29 Mayıs'ta belirli camilerin avlularında yeniden cuma namazının kılınmaya başlanacağını söyledi.

Prof. Dr. Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi çalışanlarıyla Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde belirlenen evlere giderek çocuklara içinde giysi yardım çeki, çikolata ve TDV'nin çocuklara yönelik kitaplarından oluşan hediye paketlerini dağıttı.

Etkinlik hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Maşalı, TDV İstanbul Şubesi olarak gerçekleştirdikleri yardım faaliyetlerinin çocuklara yönelik ayağını bugün tamamladıklarını belirtti.

Bayramların çocukların neşesiyle belli olduğunu ifade eden Maşalı, "Yaşanan bu salgın süresince çocuklarımız evlere kapandılar. Mahzun geçiriyorlar günlerini. Dolayısıyla onların bu süreçte sevinçlerini artırmak için özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çocuklarına yardım çekleri takdim ediyoruz. Biz de bugün bütün arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Onların sevinçlerine bizzat tanışıklık etmiş oluyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, etkinlik sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, İstanbul'da sadece avlusu ve çevresi müsait olan camilerde cuma namazı kılınacağını söyledi.

Cuma namazının 29 Mayıs'ta kılınmaya başlayacağını hatırlatan Maşalı, "İnşallah önümüzdeki hafta, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih günü gibi değerli bir zamanda yeniden cuma namazını belirli camilerimizin avlularında kılmaya başlayacağız. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızdan gelecek açıklamalar doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz. Cuma namazlarımız camilerimizin iç değil, dış mekanlarında kılınacak. Dolayısıyla sadece avlusu ve çevresi müsait olan camilerimizde cuma namazlarımızı kılacağız." diye konuştu.

"Şadırvanlar kapalı olacak, seccadelerinizle gelin"

Cuma namazı için camilere gelecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Maşalı, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız cuma namazına gelirken şahsi seccadelerini getirsinler. Abdestlerini alıp gelsinler çünkü şadırvanlar kapalı olacak. Camilerde abdest alma imkanı bulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Toplu halde bir arada bulunan sürenin kısaltılması açısından cuma namazının sünnetlerinin camilerde eda edilmeyeceğini belirten Prof. Dr. Maşalı, şu bilgileri verdi:

"Cuma namazını hutbenin okunması ve farzın kılınmasının ardından dua ederek bitirip camilerimizden dağılacağız. Vatandaşlarımız farzdan sonraki sünnetleri evlerinde eda edecekler. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye gelirken de cuma bittikten sonra dağılırken de görevlilerimizin yaptığı talimatlar çok önemli. Yığılmalar olmaması açısında görevlilerimizin talimatlarına uymaları konusundan vatandaşlarımızdan özel destek bekliyoruz."

Çocuklara yönelik yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla ilgili netleşen bir durum olmadığına değinen İstanbul İl Müftüsü Prof. Maşalı, bu konuda kararın Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda alınabileceğini kaydetti.