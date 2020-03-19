İstanbul'da AVM'ler kapanmaya başladı - Son Dakika
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İstanbul'da AVM'ler kapanmaya başladı

6 saat önce

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi.

İstanbul'da AVM'ler kapanmaya başladı, System.String[]

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi.


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı: Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz.


Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız". - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

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