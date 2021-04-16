İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı - Son Dakika

İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı

16.04.2021 11:17
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, İstanbul'da AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatinin 17.00'dan 17.30'a uzatıldığını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan bir açıklama geldi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."

İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati yarım saat uzatıldı

Avdagiç, bir önceki paylaşımında, "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.

İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı

Koronavirüs, İstanbul, Medya, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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