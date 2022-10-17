İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı

17.10.2022 12:15

İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı Mega kentte bulunan AVM'lerde polis ekipleri eş zamanlı olarak yabancı uyruklu şahıslar üzerine denetim yaptı Denetimlerde şahısların üst aramaları yapılırken, çok sayıda kişi sınır dışı edildi Denetimlerde...

İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı

Mega kentte bulunan AVM'lerde polis ekipleri eş zamanlı olarak yabancı uyruklu şahıslar üzerine denetim yaptı

Denetimlerde şahısların üst aramaları yapılırken, çok sayıda kişi sınır dışı edildi

Denetimlerde üstünden silah çıkan bir şahıs da gözaltına alındı

İSTANBUL İstanbul'da bulunan AVM'lerde polis ekipleri eş zamanlı planla yabancı uyruklu şahıs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde şahısların üst aramaları yapılırken, araçlar da didik didik arandı. AVM'nin dışında üstünden silah çıkan bir şahıs ise gözaltına alınırken, çok sayıda kişi sınır dışı edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip hafta sonu mega kentteki Alışveriş Merkezleri'nde yabancı uyruklu şahıs denetimi gerçekleştirdi. Gece ve gündüz yapılan denetimlerde durdurulan yabancı uyruklu şahısların üst aramaları yapıldı. Genel Bilgi Tarama sorgulamaları da yapılan şahıslardan oturma ve çalışma izni bulunmayan çok sayıda kişi, gözaltına alınarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Polisten eş zamanlı yabancı denetimi

Denetimlerde araçları da didik didik arayan polis ekipleri, suç unsurlarına da el koydu. Öte yandan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki AVM'lerde yaptığı çalışmalarda, üstünde silah taşıyan bir şahıs da tabancasına el konularak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin AVM'lerde yabancı uyruklu şahıs denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı - Son Dakika
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