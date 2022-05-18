İstanbul'da AVM önünde değnekçilik yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da AVM önünde değnekçilik yapan 3 kişi yakalandı

18.05.2022 10:41

İstanbul Tuzla'da değnekçilik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Tuzla'da değnekçilik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince, Tuzla'da korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar denetlendi.

Denetimde, Ahmet Kılıç Bulvarı Tuzla Port AVM önüne park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen ve yola park eden sivil ekip aracından da otopark ücreti isteyen Ömer Ç, Hasan K, Abbas T. gözaltına alındı.

Şahıslar, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi gereğince haklarında adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da AVM önünde değnekçilik yapan 3 kişi yakalandı
İstanbul'da AVM önünde değnekçilik yapan 3 kişi yakalandı
İstanbul'da AVM önünde değnekçilik yapan 3 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da AVM önünde değnekçilik yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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