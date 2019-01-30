İstanbul'da Avm Önünde Silah Sesi

İstanbul Maltepe'deki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı.

İstanbul Maltepe'deki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, elindeki kuru sıkı silahın kabzasıyla karşısındaki şahsın kafasına vurdu. Bu sırada silah ateş aldı. Maltepe Küçükyalı'daki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede şahıslardan biri, elindeki kuru sıkı silahın kabzasıyla, karşısındaki şahsa vurdu. Bu sırada silah ateş alınca ortaya çıkan patlama sesiyle alışveriş merkezinde ve çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra yunus ve çok sayıda asayiş timleri gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken, olayda kafasına silahla vurulan kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.



(İHA)

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İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri