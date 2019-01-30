Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Avm Önünde Silah Sesi

İstanbul'da Avm Önünde Silah Sesi

6 dakika önce

İstanbul Maltepe'deki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı.

İstanbul'da Avm Önünde Silah Sesi, System.String[]
İstanbul Maltepe'deki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, elindeki kuru sıkı silahın kabzasıyla karşısındaki şahsın kafasına vurdu. Bu sırada silah ateş aldı. Maltepe Küçükyalı'daki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede şahıslardan biri, elindeki kuru sıkı silahın kabzasıyla, karşısındaki şahsa vurdu. Bu sırada silah ateş alınca ortaya çıkan patlama sesiyle alışveriş merkezinde ve çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra yunus ve çok sayıda asayiş timleri gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken, olayda kafasına silahla vurulan kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

kavga, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:37:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Avm Önünde Silah Sesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]