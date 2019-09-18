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İstanbul'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

59 dakika önce

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Birliği ve Rota Bisiklet Kulübü'nün işbirliğiyle Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Erasmus Student's Network öğrencilerinden 20 gönüllü ve görme engelli 25 öğrenci, tandem...

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Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Erasmus Öğrenci Birliği ve Rota Bisiklet Kulübü'nün işbirliğiyle Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Erasmus Student's Network öğrencilerinden 20 gönüllü ve görme engelli 25 öğrenci, tandem bisikletler kullanılarak 6,5 kilometrelik mesafeyi birlikte katetti.

Her yıl 16-22 Eylül'de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında İstanbul'da engellilerin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan İBB Geçlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü Ar-Ge İletişim Şefi Yunus Karacalı "Biz İBB olarak 2017 yılından bu yana hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunun amacı bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve motorlu araçların çevreye verdiği etkilerin azaltılmasıyla alakalı topluma farkındalık kazandırmak" dedi.

Etkinliğe katılan North Carolina Üniversitesi'nden erasmus öğrencisi Phun H'de, "Bu etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu etkinlik, görme veya başka engeli olan insanların bizimle aynı deneyimi yaşayabileceğini gösteriyor. Erasmus öğrencisi olarak böyle bir etkinliğin Türk kültürünü anlamada çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erasmus, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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