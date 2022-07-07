Son dakika haberleri... İstanbul'da avukat ile müvekkilini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul'da avukat ile müvekkilini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

07.07.2022 13:50

Son dakika haberler... İstanbul'da bir avukatı bürosunda, müvekkili olan kadını da iş yerinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul'da bir avukatı bürosunda, müvekkili olan kadını da iş yerinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda avukat Servet Bakırtaş'ı (60), ardından Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda avukatın müvekkili Öznur Tufan'ı (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Abdullah T'nin (58) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren Abdullah T, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, zanlı Abdullah T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2014'te tartışma yaşadığı Burak Ocak'ı silahla yaralayan zanlıya tazminat davası açıldığı, zanlının bunun üzerine Burak Ocak'ın teyzesi Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'tan davayı geri çekmelerini istediği, davanın geri çekilmemesi nedeniyle de cinayetleri işlediği belirlendi.

Öznur Tufan'ın cenazesi toprağa verildi

Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda öldürülen Öznur Tufan için Aybars Ak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tufan'ın cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Yakuplu Köyiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan avukat Servet Bakırtaş, dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece'deki Spotçular Çarşısı'nda Öznur Tufan isimli kadının öldürüldüğü ihbarını almış, daha sonra her iki olayın faili Abdullah T'yi yakalamıştı.

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Son dakika haberi: Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu Son dakika haberi: Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'da avukat ile müvekkilini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'da avukat ile müvekkilini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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