İstanbul'da avukatlar meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

İstanbul Adalet Sarayı ile Anadolu Adliyesi'ndeki avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanında toplanan avukatlar, saldırıyı alkışlarla protesto etti. Gruptakiler daha sonra Ersin Arslan için saygı duruşunda bulundu.

Avukatlara, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Sera Kadıgil ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Öte yandan İstanbul Barosu'nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, avukatların 1 hafta boyunca cübbelerine siyah kurdele takarak duruşmalara girecekleri, 19 Mart Cuma günü ise mazeret sunarak duruşmalara girmemeleri yönünde tavsiye kararı alındığı belirtildi.

Anadolu Adliyesi'nde de protesto edildi

Anadolu Adliyesi'nde de İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi üyesi avukatlar, saldırıyı protesto etti, Ersin Arslan için saygı duruşunda bulundu.

Burada açıklama yapan İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, meslektaşları Ersin Arslan'ın dün görevini ifa ederken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Arslan için "şehit" ifadesini kullanan Eyüboğlu, "Avukatı ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma, avukatı sıradanlaştırma ve saldırı açısından kolay hedef haline getirme politikası devam ederse korkarız ki bu olay son olmayacaktır." dedi.