Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Fatih'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emin Sinan Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri çıkararak yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.