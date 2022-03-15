Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

15.03.2022 16:48

İstanbul Fatih'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emin Sinan Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri çıkararak yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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