Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı.

Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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