İstanbul'da ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Son Dakika

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İstanbul'da ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
6 saat önce
İstanbul'da koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs trafikten men edilirken, şoför ve yolculara idari para cezası kesildi.
İstanbul'da koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs trafikten men edilirken, şoför ve yolculara idari para cezası kesildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesi doğrultusunda trafik denetimi yaptı.
Polis ekipleri, durdurdukları bir minibüsün tüm koltuklarında oturanların olduğunu ve ayakta da yolcu olduğunu belirledi.
Tedbir kurallarını ihlal eden şoför ve 17 yolcuya idari para cezası uygulanırken, servis taşımacılığı evrakları olmayan minibüs 60 gün trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:54 Kaynak: AA
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