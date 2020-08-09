İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın - Son Dakika

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın, System.String[]

Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek verildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin, olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, Kartal, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 16:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Ismi lazım degil: Yangının net gorulebildigi bir yerde ikamet ediyorum. Yangın çıktığı sırada bölgede beyaz bir minibüs vardı. İlk etapta üst kısım alev aldı. Daha sonrasında minibüs birazdaha aşşağıya yöneldi. Yöneldiği bölgede alev aldı. Daha sonrasında bölgeden ayrıldı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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