Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.
Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması! İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi,12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
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