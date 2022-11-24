Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.

6 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON

Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması! İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi,12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.