Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi

24.11.2022 10:07
Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 6 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 3 ton 533 kilogram metamfetamin yakalandı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda ele geçirilen metamfetamin miktarının Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.

6 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON

Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması! İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi,12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'de tek seferdeki en fazla miktardaki metamfetamin yakalanması gerçekleştirildi Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'de tek seferdeki en fazla miktardaki metamfetamin yakalanması gerçekleştirildi İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi
09:53 Dünya Kupası'ndaki tarihi maçtan sonra Japon futbolculardan alkış alan hareket
09:52 Yarı çıplak kadınla verdiği pozu silen Turabi'nin açıklaması tepki çekti
09:24 Adana Demirspor Başkanı'ndan Ronaldo açıklaması! Baskılara kayıtsız kalamadı
09:19 Düzce'de artçı sarsıntılar sürüyor! Vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi
09:05 ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi
09:01 Marmaray arıza yaptı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı
08:57 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Vizyon nedir kendisine öğreteceğim
08:48 Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti evlilik haberleriyle dalga geçti
08:27 ABD ve Rusya'ya yalvaran terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani: Türkiye'yi durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 10:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement