Son dakika haber | Aynı büfeyi iki kez soyan "müdavim hırsızlar" kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Aynı büfeyi iki kez soyan "müdavim hırsızlar" kamerada

03.07.2022 09:48

Son dakika haberler... Aynı büfeyi iki kez soyan "müdavim hırsızlar" kamerada Şişli'de hırsızlar aynı büfeyi iki ay arayla birinde camını kırarak diğerinde omuz atıp girerek soydu Büfeden bozuk paraların olduğu kasayı ve bisiklet çalan hırsızlar yakalandı Şişli'de daha önce girdikleri büfede bozuk paraları...

Aynı büfeyi iki kez soyan "müdavim hırsızlar" kamerada

Şişli'de hırsızlar aynı büfeyi iki ay arayla birinde camını kırarak diğerinde omuz atıp girerek soydu

Büfeden bozuk paraların olduğu kasayı ve bisiklet çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de daha önce girdikleri büfede bozuk paraları çalan hırsızlar, iki ay sonra aynı işyerinin camını parke taşıyla parçalayarak içeri girdi. Yine kasada bulunan bozuk paraları ile büfede bulunan bisikleti çalan hırsızlar, yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Şişli Fulya'da hırsızlar gözüne kestirdikleri büfeyi soyma planı yaptı. Ocak ayının sonlarına doğru yaşanan ilk olayda hırsızlar, gecenin ilerleyen saatlerinde harekete geçerek kapalı olan büfenin bulunduğu bölgeye gelerek önce çevreyi gözetledi. Bir süre bekleyen hırsızlar, daha sonra büfeye yaklaşıp camına omuz atarak kolaylıkla içeriye girdi. Büfede dolaşan hırsızlar, yöneldikleri kasadaki bozuk paraları çalarak kaçtı.

Müdavim hırsızlar büfeyi iki ay sonra bir daha soydu

Yaşanan olay üzerinden yaklaşık iki ay sonra aynı hırsızlar yine kapalı bir saatte büfeye gelerek beklemeye başladı. Çevrede kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, bu defa büfenin camını parke taşıyla parçalayarak içeriye girdi. Büfeye giren hırsız yine kasadaki bozuk paraları ve içeride bulunan bisikleti çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızların üzerine büfe sahibi İlhan Ercan durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelerek çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri öğrenilen hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Biz kilidi güçlendirdik, bu kez de taşla camı kırıp girmişler"

Olayla ilgili konuşan esnaf İlhan Ercan, "Ocak ayında buraya 2 kişi geliyor, kilidi kırarak camdan içeri girip kasayı alıp gidiyorlar. Biz durumu polise bildirdik ve polis de bize olayın çözüleceğini söyledi. Fakat 2 ay sonrasında yeniden hırsızlar girdi. Biz sonradan gelenlerin de aynı kişiler olduğunu düşünüyorduk fakat polis onlar olmadığını, farklı kişiler olduğunu söyledi. Şüphelilerin isimlerini tespit ettik, bir çalışma yapıyoruz yakında operasyon düzenleyeceğiz dediler. İlk hırsızlıktan sonra biz kilidi güçlendirdik. Bu kez de taşla camı kırıp girmişler. Bisikletimizi ve kasadaki paramızı alıp gitmişler. Bizim emniyetten isteğimiz bir an önce faillerin bulunmasıdır. İki olayda toplam 9 bin lira zararımız var fakat sigorta bunun 4 bin lira kadarını karşıladı geri kalanı cebimizden gitti. Daha önce ufo hırsızlığı da oldu, ufolara da o yüzden çelik tel koyduk. Genelde kasaya yöneliyorlar, içerideki bisikletimizi de almışlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama burayı mesken bellemişler. Artık her an gelebilirler diye gece bile kameradan bakıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Aynı büfeyi iki kez soyan 'müdavim hırsızlar' kamerada - Son Dakika

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