Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Aynı Gecede İkinci Kovalamaca... Bu Defa Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı

İstanbul'da Aynı Gecede İkinci Kovalamaca... Bu Defa Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı

54 dakika önce

İstanbul'da aynı gecede ikinci kovalamaca... Bu defa polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptıİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan ticari taksi sürücüsü aracıyla birlikte kaçmaya başladı.

İstanbul'da aynı gecede ikinci kovalamaca... Bu defa polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan ticari taksi sürücüsü aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Aracı takip eden polis aracı, Topkapı alt geçidinde otomobili kovaladığı esnada kaza yaparak devrildi. Kazada 2 polis hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 04: 30 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TBH 76 plakalı ticari taksi sürücüsü içinde bulunan yolcularla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sonucu Topkapı alt geçidinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir polis aracı yola devrilirken, araç içerisinde bulunan 2 polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ticari taksi sürücüsü kaza sonrası yaya olarak kaçtı
Kazaya karışan ticari taksi ve diğer bir polis aracında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen ve ticari taksi içinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ticari Taksi sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, kazaya karışan iki polis aracı ile ticari taksi olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:23 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada İstanbul'da Feci Kaza! Cadde Savaş Alanına Döndü

Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 07:17:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Aynı Gecede İkinci Kovalamaca... Bu Defa Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]