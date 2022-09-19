Kalp krizi sonucu vefat eden Erdoğan Atalay'ın oğlu Mert Atalay'ın 2016 yılında 20 yaşında, İstanbul'da trafik kazasında öldüğü, baba Atalay'ın, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün bulunması için yıllardır çaba gösterdiği öğrenildi.

İstanbul 'da aynı gün vefat eden anne ve oğlu, memleketleri Tokat 'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aynı gün ölen anne ve oğlu Tokat'ta yan yana toprağa verildi - Son Dakika

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