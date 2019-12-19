İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika

Maltepe'de, aynı iş yerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü silahla vurarak öldüren sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel Akbaş ile ölen Fatma Şengül'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Katılan vekili avukat Aylin Mert, maktul Fatma Şengül'ün eşini kaybetmesinin ardından 3 çocuğunu büyüten, kanserle mücadele eden, azimli ve güçlü bir kadın olduğunu belirtti.

Sanığın üzerine atılı suçu tasarlayarak ve canavarca hisle işlediğini öne süren avukat Mert, sanığın bu suç kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül ise olayın yaşandığı gün sanığın yüzündeki tebessümü hiç unutamadığını ifade ederek, sadece annelerini değil, acabalarını da öldürdüğünü bu nedenle en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Sanık Zeynel Akbaş, olay günü kendinde olmadığına öne sürerek, "Ben kendimde olsaydım bu olayı yapmazdım. Ruh sağlığım etkilenmiştir. Rahatsızlığın verdiği tepkiyle yaptım. Pişmanım." dedi.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Akbaş hakkında önce, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın işlediği suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, cezayı 18 yıla düşürdü.

Mahkeme başkanından karara şerh

Heyetin oy çokluğuyla aldığı karara mahkeme başkanı Adem Kahriman muhalefet şerhi koyarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Kararın açıklamasının ardından, maktul Şengül'ün yakınları duruşma salonu önünde tepki gösterdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Koray Şengül, sanığın baştan sona bütün yalanlarına rağmen neden indirim yaptıklarını anlamadığını belirterek, "Soruyorum; hangi özür annemi bana geri getirecek. Anneme 5 defa kurşun sıkmış, dördü isabet etmiş. Bu tasarlayarak değil de nedir. Bu katilin cezası ağırlaştırılmış müebbetten aşağı değildi." diye konuştu.

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül de karara tepki göstererek, "Bugün burada annemin adaletinin değil erkek adaletinin bir kez daha işlediğini gördük. Katil anneme 5 kurşun sıktı dördü öldürücü yerlerine isabet etti ve katili 18 yıl ceza aldı. Bu adalet salonları her zamanki gibi katilleri korudu." dedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeynel Akbaş'ın 30 Mart'ta Maltepe'de Fatma Şengül'ü (49) silahla vurarak ölümüne neden olduğu, ardından da aynı silahla intihara teşebbüs ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Akbaş'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.