İSTANBUL'DA AZALDI, BİR ÇOK İLDE ARTTI - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde Aralık ayı yağışları normaline göre artış gösterdi. Aralık ayında Kayseri ve Konya'nın güneyi, Mersin, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ çevreleri ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yağışlarda normallerine göre yüzde 100'den fazla artış kaydedilirken, İstanbul'un batı kesimleri, Tekirdağ, Edirne'nin kuzeyi, Kırklareli'nin güneyi ile Artvin, Erzurum, Bayburt çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 40'tan fazla azalma meydana geldi.

2019 Yılı Aralık ayı yağışı 95.3 mm olarak gerçekleşti, normali 76.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 126.7 mm'di. Yağışlarda normale göre yüzde 24 artış meydana gelirken, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 25 azalma gerçekleşti.

BÖLGELERDE DURUM

Marmara bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 70.3 mm, normali 96.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 115.0 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 27 ve geçen yılın aralık ayı yağışlarına göre yüzde 39 azalma gerçekleşti.

Ege bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 84.7 mm, normali 100.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 99.8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 16 ve geçen yılın aralık ayı yağışlarına göre yüzde 15 azalma gerçekleşti.

Akdeniz bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 207.5 mm, normali 121.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 196.1 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 70 ve geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 6 artma gerçekleşti.

İç Anadolu bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 56.9 mm, normali 48.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 75.1 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 18 artma, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 24 azalma gerçekleşti.

Karadeniz bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 62.2 mm, normali 72.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 96.4 mm. Yağışlarda normaline yüzde 14 ve geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 36 azalma gerçekleşti.

-Doğu Anadolu bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 73.4 mm, normali 57.6 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 136.9 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 27 artma, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 46 azalma gerçekleşti.