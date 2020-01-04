İstanbul'da azaldı, bir çok ilde arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da azaldı, bir çok ilde arttı - Son Dakika

İstanbul'da azaldı, bir çok ilde arttı

6 saat önce

TÜRKİYE genelinde Aralık ayı yağışları normaline göre artış gösterdi.

İstanbul'da azaldı, bir çok ilde arttı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde Aralık ayı yağışları normaline göre artış gösterdi. Aralık ayında Kayseri ve Konya'nın güneyi, Mersin, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ çevreleri ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yağışlarda normallerine göre yüzde 100'den fazla artış kaydedilirken, İstanbul'un batı kesimleri, Tekirdağ, Edirne'nin kuzeyi, Kırklareli'nin güneyi ile Artvin, Erzurum, Bayburt çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 40'tan fazla azalma meydana geldi.

2019 Yılı Aralık ayı yağışı 95.3 mm olarak gerçekleşti, normali 76.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 126.7 mm'di. Yağışlarda normale göre yüzde 24 artış meydana gelirken, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 25 azalma gerçekleşti.

BÖLGELER DURUM

- Marmara bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 70.3 mm, normali 96.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 115.0 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 27 ve geçen yılın aralık ayı yağışlarına göre yüzde 39 azalma gerçekleşti.

- Ege bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 84.7 mm, normali 100.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 99.8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 16 ve geçen yılın aralık ayı yağışlarına göre yüzde 15 azalma gerçekleşti.

Akdeniz bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 207.5 mm, normali 121.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 196.1 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 70 ve geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 6 artma gerçekleşti.

- İç Anadolu bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 56.9 mm, normali 48.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 75.1 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 18 artma, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 24 azalma gerçekleşti.

- Karadeniz bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 62.2 mm, normali 72.3 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 96.4 mm. Yağışlarda normaline yüzde 14 ve geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 36 azalma gerçekleşti.

-Doğu Anadolu bölgesinin Aralık ayı yağış ortalaması 73.4 mm, normali 57.6 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 136.9 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 27 artma, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 46 azalma gerçekleşti.

- Güneydoğu Anadolu bölgenin ise Aralık ayı yağış ortalaması 157.1 mm, normali 79.9 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 214.5 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 97 artma, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 27 azalma gerçekleşti.


Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Genç oyuncu Berker Güven "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımıyla korkuttu Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
21:38 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi - Son Dakika
21:36 Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:35 Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:37:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da azaldı, bir çok ilde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]