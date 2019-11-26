Son Dakika Haberleri: İstanbul'da babasının, uykuda öldürdüğü kadın toprağa verildi
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İstanbul'da babasının, uykuda öldürdüğü kadın toprağa verildi

6 saat önce

İstanbul Fatih'te babası Kemal Akar tarafından uyurken başından vurularak öldürülen Nihal Akar (40) annesinin memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da babasının, uykuda öldürdüğü kadın toprağa verildi, System.String[]

İstanbul Fatih'te babası Kemal Akar tarafından uyurken başından vurularak öldürülen Nihal Akar (40) annesinin memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


İstanbul'un Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, babası emekli başkomiser Kemal Akar tarafından uyuduğu sırada başından vurularak öldürülen 40 yaşındaki Nihal Akar, annesinin memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde defnedildi. Kurucaşile Belediyesi cenaze aracı ile İstanbul'dan köye getirilen Nihal Akar için ilk olarak köydeki evlerinin önünde dualar okundu. Akar'ın cenazesi daha sonra köy camisinin avlusuna getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akar, aile mezarlığına defnedildi. Cenazede anne Ayşe Akar ve kardeşi Fatih Akar güçlükle ayakta durdu.


Diğer yandan Nihal Akar'ın anne ve babasının ayrı yaşadığı öğrenildi. Nihal Akar'ın ayrıca psikolojik sorunlarının olduğu bilgisine ulaşıldı.


Olay


İstanbul Fatih'te 2 gün önce meydana gelen olayda, emekli Başkomiser Kemal Akar, saat 10.30 civarlarında çekyatta yatan ve psikolojik sorunları bulunan kızı Nihal Akar'ı (40) beylik tabancası ile başından vurarak öldürmüş, ardından da teslim olmuştu. Emekli Başkomiser, emniyette, Kurtulsun diye yaptım' şeklinde ifade vermişti.


"7 Yaşında ablası kamyon altında kalarak hayatını kaybetmiş"


Babası tarafından uykusunda öldürülen Nihal Akar'ın 7 yaşında kamyon altında kalmaktan son anda ablası tarafından yol kenarına itilerek kurtulduğu ancak ablasının ise kamyonun altında kalarak can verdiği ve yaşanan bu olaydan dolayı yıllardır ailesi tarafından 'Ablan senin yüzünden öldü' denilen Nihal Akar'ın psikolojisinin bozulduğu belirtildi. - BARTIN

Kemal Akar, Nihal Akar, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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