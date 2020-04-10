İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle... - Son Dakika

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İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle...
6 saat önce
İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:09 Kaynak: İHA
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