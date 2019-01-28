Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Bahar' Havası

İstanbul'da 'Bahar' Havası

30 dakika önce

İstanbul'da 'bahar' havası Güneşin açmasıyla İstiklal Caddesi hınca hınç dolduİSTANBUL - Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte adeta bahar havasına bürünen İstanbul'da vatandaşlar Taksim İstiklal Caddesi'ne akın etti.

İstanbul'da 'bahar' havası
Güneşin açmasıyla İstiklal Caddesi hınca hınç doldu

İSTANBUL - Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte adeta bahar havasına bürünen İstanbul'da vatandaşlar Taksim İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte adeta bahar havasına bürünen İstanbul'da vatandaşlar Beyoğlu'na akın etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, güneşin yüzünü göstermesiyle hınca hınç doldu. Sabah montlarıyla çıkan vatandaşlar güneşin havayı ısıtmasıyla kabanları ellerinde taşımak zorunda kaldı. Turistlerin de akın ettiği İstiklal Caddesindeki görüntü adeta bahar aylarını andırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Taksim, İstiklal Caddesi, İstanbul, Genel
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