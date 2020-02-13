İstanbul'da bahar havası - Son Dakika

Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL'da son günlerde etkili olan yağışlı ve soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Sahillere ve parklara akın eden İstanbullular güzel havanın keyfini çıkardı. Sultanahmet'e gelenler ise bol bol fotoğraf çekildi.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Kent genelinde hava sıcaklığı 10, 11 derecelerde seyrederken, güneş yüzünü gösterdi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini parklara ve sahillere attı. Tarihi yarımadada sahil kenarında oturanlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Sultanahmet Meydanı'nda ise turistler ve vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdiler.