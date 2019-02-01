İstanbul'da "Bahis ve Şans Oyunları" Operasyonu
48 dakika önce
- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi Adana'da yakalanan 10 kişinin adli tıptan çıkışları Adli tıp biriminin dış görüntüsü ADANA - Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40...
- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi Adana
'da yakalanan 10 kişinin adli tıptan çıkışları
Adli tıp biriminin dış görüntüsü
ADANA - Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul
'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:22 Kaynak: AA
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