Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Bahis ve Şans Oyunları" Operasyonu

İstanbul'da "Bahis ve Şans Oyunları" Operasyonu

48 dakika önce

- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi Adana'da yakalanan 10 kişinin adli tıptan çıkışları Adli tıp biriminin dış görüntüsü ADANA - Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40...

- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi
Adana'da yakalanan 10 kişinin adli tıptan çıkışları
Adli tıp biriminin dış görüntüsü
ADANA - Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:22 Kaynak: AA

Adli Tıp, İstanbul, Güncel
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