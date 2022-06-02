Bakanlıktan aradıklarını söyleyerek esnafı dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki bazı esnafı telefonla arayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adını kullanarak para istedikleri iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, polise başvuran bir esnafın, kendisini arayan kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aradıklarını söyleyerek para talep ettiklerini beyan etmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, kendilerini müfettiş olarak tanıtan şüphelilerin, esnafı telefonla arayarak bakanlık tarafından iş güvenliği konusunda seminer düzenleneceğini, seminere katılanlara plaket verileceğini, katılım için ise 2 bin ila 7 bin lira arasında bağışta bulunmaları gerektiğini söyledikleri belirlendi.

Hedef aldıkları esnafı Ankara kodlu bir numaradan arayan şüphelilerin, inandırıcı olabilmek için telefon görüşmesi başında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hoş geldiniz" gibi ifadelerin yer aldığı ses kayıtları da dinlettikleri tespit edildi.

Çalışmaların devamında, şüphelilerin İzmir ve Manisa'da oldukları, internet ortamından Ankara'daymış gibi arama yaptıklarını belirleyen polis, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 5 zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.