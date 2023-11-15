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İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı - Son Dakika

İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı

15.11.2023 18:48  - Güncelleme: 18:51

İstanbul Üsküdar'da bir genç sosyal medya hesabından, oturduğunu iddia ettiği bir daireyi tanıttı. Kirasının 15 bin 500 TL olduğu öne sürülen dairenin bakımsızlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kiralık ev fiyatları günden güne artarken, Üsküdar'daki bir dairenin içi ve kirası şaşkına çevirdi. 15 bin 500 liraya kiralandığı iddia edilen dairenin bakımsızlığı dikkat çekti.

DAİREYE DEMEYE BİN ŞAHİT

Bir sosyal medya kullanıcısı "İstanbul'daki yeni lüks evim" notuyla,yeni kiraladığı bir dairenin videosunu çekip paylaşımda bulundu.

İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen daireyi 15 bin 500 liraya kiraladılar

İÇİ DÖKÜLEN DAİRENİN KİRASI ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

Bakımsızlıktan adeta dökülen evin içerisinde sadece bir yatak, bir masa, eski bir tüplü televizyon ve çamaşır makinesi bulunduğu görüldü. Kirasının 15 bin 500 TL olduğu öne sürülen 1+0 ev şaşkına çevirdi.

İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen daireyi 15 bin 500 liraya kiraladılar
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Kiralık Daire, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı - Son Dakika
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