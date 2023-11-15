İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kiralık ev fiyatları günden güne artarken, Üsküdar'daki bir dairenin içi ve kirası şaşkına çevirdi. 15 bin 500 liraya kiralandığı iddia edilen dairenin bakımsızlığı dikkat çekti.

DAİREYE DEMEYE BİN ŞAHİT

Bir sosyal medya kullanıcısı "İstanbul'daki yeni lüks evim" notuyla,yeni kiraladığı bir dairenin videosunu çekip paylaşımda bulundu.

İÇİ DÖKÜLEN DAİRENİN KİRASI ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

Bakımsızlıktan adeta dökülen evin içerisinde sadece bir yatak, bir masa, eski bir tüplü televizyon ve çamaşır makinesi bulunduğu görüldü. Kirasının 15 bin 500 TL olduğu öne sürülen 1+0 ev şaşkına çevirdi.