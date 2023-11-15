İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kiralık ev fiyatları günden güne artarken, Üsküdar'daki bir dairenin içi ve kirası şaşkına çevirdi. 15 bin 500 liraya kiralandığı iddia edilen dairenin bakımsızlığı dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "İstanbul'daki yeni lüks evim" notuyla,yeni kiraladığı bir dairenin videosunu çekip paylaşımda bulundu.
Bakımsızlıktan adeta dökülen evin içerisinde sadece bir yatak, bir masa, eski bir tüplü televizyon ve çamaşır makinesi bulunduğu görüldü. Kirasının 15 bin 500 TL olduğu öne sürülen 1+0 ev şaşkına çevirdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı - Son Dakika