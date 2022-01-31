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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu

31.01.2022 10:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre - (Özel) İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu Şişli'de bir genç husumetli olduğu şahsa parmak sallayınca bakkalda silahla vuruldu Genç bacağından yaralanırken, saldırgan polis tarafından yakalandı Şişli'de 19 yaşındaki genç, daha önce...

- (Özel) İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu

Şişli'de bir genç husumetli olduğu şahsa parmak sallayınca bakkalda silahla vuruldu

Genç bacağından yaralanırken, saldırgan polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de 19 yaşındaki genç, daha önce kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Şişli Kuştepe'de geçtiğimiz ay saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki Atakan G., semtte dolaştığı esnada husumetlisi olan Emircan A. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma esnasında Atakan G., kendisine silah doğrultan A.'dan korunmak için sokaktaki bir bakkala girdi.

Parmak sallayınca silahla vuruldu

Ancak ikili arasında tartışmanın devam etmesi üzerine G. parmağını sallayarak A.'yı tehdit etti. Bu harekete sinirlenen Emircan A. silahını çekerek bakkal içerisine kaçan Atakan G.'yi bacağına ateş ederek yaraladı. Dehşet anlarının kameralara saniye saniye yansıdığı olayda genç acıyla yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçtı. Olayın ardından bakkal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Emniyette 10 farklı suçtan kaydı bulunan yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı.

Şişli polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Yapılan çalışmalar sonucunda Şişli polisi, saldırganın emniyette 13 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Emircan A., geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Mecidiyeköy'deki bir sokak üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Emircan A., ifadesi alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adli işlemleri yapılan Emircan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu

YORUMLAR
500

Silah, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da bakkalda dehşet anları kamerada: kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu - Son Dakika
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