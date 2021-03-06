İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

06.03.2021 08:45

İstanbul'da bankadan çıkan vatandaşları hedef alarak kapkaç yapan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bankadan çıkan vatandaşları hedef alarak kapkaç yapan 4 şüpheli yakalandı. Toplamda 620 bin lira para alan şüphelilerin kapkaç anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul genelinde son iki aydır gelen kapkaç ihbarları üzerine çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin Serdar T.(35), Murat T.(20), Mustafa B.(39) ve Ozan U.(20) olduğunu tespit etti. Öte yandan şüphelilerin "ikiz plaka" diye tabir edilen yöntemi kullandıkları, 2. El otomobil satan sitelere girerek şehir dışındaki araçların plakalarına baktıkları ve onları kopyaladıkları öğrenildi. Kopyalanan plakayı kapkaç yaptıkları otomobile takan şüphelilerin, 6 farklı olayda 620 bin lira para gasbettikleri belirlendi.

'GÖZCÜ', 'KOŞUCU' VE 'ŞOFÖR' OLMAK ÜZERE GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR

Olayda, gözcü olan ekip üyesi ilk olarak bankanın yanına gitti. Bankaya giren ve çıkan insanları takip eden şüpheli, çanta ile çıkan bir kişiyi gözüne kestirdikten sonra 'koşucu' olan diğer ekip üyesine haber verdi. Bu sırada şoför, otomobilin içerisinde hazır olarak bekledi. Para dolu çanta ile yürüyen vatandaşı takip eden koşucu, sonrasında ani bir hareket ile vatandaşın elinden çantayı alarak kaçtı ve kendisini bekleyen diğer ekip üyeleri ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, kurdukları özel ekip ile yapılan çalışma neticesinde şüphelilerin adreslerini belirledi. 2 Şubat tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonu ile 4 adrese baskın yapıldı. Şüpheliler kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Serhat T.'nin 15, Murat T.'nin 2, Mustafa B.'nin 27 ve Ozan U.'nun ise 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

KAPKAÇ ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerin kapkaç anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin gözüne kestirdiği vatandaşların ilk önce arkasından bir süre yürüdüğü hemen ardından ellerindeki çantayı alarak olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Dolandırıcılık, İstanbul, Otomobil, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BANKADAN ÇIKANLARA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika


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