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Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu - Son Dakika

Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu

09.11.2021 09:34

Bağcılar'da Jandarma ekiplerinin operasyonunda bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bağcılar'da Jandarma ekiplerinin operasyonunda bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde, şüpheli K.Ç.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde girişi yapacağı bilgisini aldı.

Yapılan takip neticesinde; söz konusu uyuşturucu maddenin Bağcılar'da bir adreste saklandığı belirlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda Bağcılar'daki adreste narkotik köpeği "Atak"ın da katılımıyla arama yapıldı. Atak'ın tepki vermesi üzerine teneke kutular açıldı. Tenekelerin içerisinde özel hazırlanmış gizli bölmede 14 kilogram eroin bulundu. Tenekelerin hem uyuşturucu maddeleri gizlemek hem de narkotik köpeklerinin tepki vermesini önlemek için bal ile doldurulduğu görüldü.

Gözaltına alınan K.Ç., Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu
Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu
Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu
Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu

İstanbul, Jandarma, Bağcılar, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bal tenekesine gizlenmiş 14 kilogram eroin bulundu - Son Dakika


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